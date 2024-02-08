Навка в день рождения Костомарова отметила, что он сумел выиграть главную борьбу в жизни

По словам бывшей партнерши фигуриста, он стал примером силы духа, воли и стремления к жизни

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров сумел победить в главной схватке на жизненном пути. Такое мнение на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) высказала бывшая партнерша Костомарова Татьяна Навка.

8 февраля Костомарову исполнилось 47 лет.

"Дорогой мой Рома, партнер, победитель, чемпион, человек с несгибаемой волей и характером, с днем рождения. Ты это сделал, ты практически заново родился, устоял перед ударом судьбы и все так же смело, решительно и твердо идешь к своим целям. Ты выиграл самую важную борьбу на своем жизненном пути и стал новым примером силы духа, воли и стремления к жизни. Будь счастлив, здоров, энергичен, крепок и телом, и духом, береги семью и родных, ставь цели, достигай их, исполняй мечты и осуществляй свои желания. Мое дружеское плечо всегда рядом, и я обязательно жду тебя на льду", - написала Навка.

Костомаров победил на Олимпийских играх 2006 года в дуэте с Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.