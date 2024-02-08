8 февраля, 15:56,
обновлено 8 февраля, 16:15
КХЛ

"Спартак" победил "Авангард" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу красно-белых

ТАСС, 8 февраля. Московский "Спартак" со счетом 5:3 на выезде обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 11 855 зрителей.

В составе "Спартака" шайбы забросили Ансель Галимов (2-я минута), Шэйн Принс (6), Дмитрий Вишневский (11), Александр Беляев (34) и Максим Цыплаков (55). У "Авангарда" отличились Рид Буше (39, 41) и Райан Спунер (49). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб "Авангарда" заменил вратаря Илью Проскурякова на Андрея Мишурова.

Цыплаков забросил 30-ю шайбу в текущем сезоне. Также в текущем сезоне 34 шайбы на счету Николая Голдобина. Впервые с сезона-1981/82 двое игроков "Спартака" преодолели отметку в 30 голов за один розыгрыш чемпионата. В сезоне-1981/82 Александр Кожевников отметился 43 голами, Сергей Капустин - 30.

"Спартак" с 80 очками в 61 игре занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, "Авангард" с 84 очками после 60 встреч идет вторым на Востоке. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ текущего сезона. В следующем матче "Спартак" 10 февраля на выезде сыграет с астанинским "Барысом", "Авангард" 11 февраля примет новосибирскую "Сибирь".

В другом матче игрового дня петербургский СКА на выезде со счетом 2:1 после серии буллитов победил "Барыс". Защитник петербуржцев Александр Никишин сравнял счет на 60-й минуте. "Барыс", который провел 1000-й матч в КХЛ, проиграл девятую встречу подряд. В последний раз команда побеждала 16 января, тогда она дома обыграла уфимский "Салават Юлаев" (3:2 после серии буллитов).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

61

35

2

4

1

2

17

197-127

85

2

Локомотив

60

32

6

2

3

1

16

155-119

84

3

Динамо М

60

28

7

3

3

3

16

188-143

82

4

Спартак

61

32

3

1

4

4

17

208-170

80

5

Торпедо

60

26

5

2

3

2

22

167-149

71

6

Северсталь

59

27

0

4

3

4

21

178-163

69

7

ЦСКА

60

27

2

1

1

5

24

169-144

66

8

Динамо Мн

60

21

5

1

2

3

28

159-160

59

9

Куньлунь РС

61

12

5

4

2

4

34

140-204

48

10

Сочи

60

16

1

3

0

7

33

149-224

47

11

Витязь

60

13

3

2

4

3

35

121-201

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

61

31

7

2

3

3

15

198-155

86

2

Авангард

60

28

9

3

0

4

16

188-157

84

3

Салават Юлаев

60

32

4

2

2

3

17

178-128

81

4

Автомобилист

62

22

5

6

4

3

22

148-147

73

5

Ак Барс

59

27

6

2

0

2

22

153-126

72

6

Трактор

60

25

5

3

2

4

21

163-143

72

7

Лада

61

23

2

4

3

10

19

151-154

71

8

Нефтехимик

60

19

5

1

5

6

24

142-181

61

9

Амур

60

19

3

2

7

5

24

138-160

60

10

Сибирь

61

18

2

4

3

7

27

134-165

58

11

Адмирал

60

11

4

3

6

5

31

127-176

47

12

Барыс

60

10

4

5

3

5

33

126-181

45

  

Теги:
КХЛ