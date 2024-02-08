"Спартак" победил "Авангард" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу красно-белых

ТАСС, 8 февраля. Московский "Спартак" со счетом 5:3 на выезде обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 11 855 зрителей.

В составе "Спартака" шайбы забросили Ансель Галимов (2-я минута), Шэйн Принс (6), Дмитрий Вишневский (11), Александр Беляев (34) и Максим Цыплаков (55). У "Авангарда" отличились Рид Буше (39, 41) и Райан Спунер (49). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб "Авангарда" заменил вратаря Илью Проскурякова на Андрея Мишурова.

Цыплаков забросил 30-ю шайбу в текущем сезоне. Также в текущем сезоне 34 шайбы на счету Николая Голдобина. Впервые с сезона-1981/82 двое игроков "Спартака" преодолели отметку в 30 голов за один розыгрыш чемпионата. В сезоне-1981/82 Александр Кожевников отметился 43 голами, Сергей Капустин - 30.

"Спартак" с 80 очками в 61 игре занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, "Авангард" с 84 очками после 60 встреч идет вторым на Востоке. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ текущего сезона. В следующем матче "Спартак" 10 февраля на выезде сыграет с астанинским "Барысом", "Авангард" 11 февраля примет новосибирскую "Сибирь".

В другом матче игрового дня петербургский СКА на выезде со счетом 2:1 после серии буллитов победил "Барыс". Защитник петербуржцев Александр Никишин сравнял счет на 60-й минуте. "Барыс", который провел 1000-й матч в КХЛ, проиграл девятую встречу подряд. В последний раз команда побеждала 16 января, тогда она дома обыграла уфимский "Салават Юлаев" (3:2 после серии буллитов).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 61 35 2 4 1 2 17 197-127 85 2 Локомотив 60 32 6 2 3 1 16 155-119 84 3 Динамо М 60 28 7 3 3 3 16 188-143 82 4 Спартак 61 32 3 1 4 4 17 208-170 80 5 Торпедо 60 26 5 2 3 2 22 167-149 71 6 Северсталь 59 27 0 4 3 4 21 178-163 69 7 ЦСКА 60 27 2 1 1 5 24 169-144 66 8 Динамо Мн 60 21 5 1 2 3 28 159-160 59 9 Куньлунь РС 61 12 5 4 2 4 34 140-204 48 10 Сочи 60 16 1 3 0 7 33 149-224 47 11 Витязь 60 13 3 2 4 3 35 121-201 43