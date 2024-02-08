"Спартак" победил "Авангард" в матче КХЛ

ТАСС, 8 февраля. Московский "Спартак" со счетом 5:3 на выезде обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 11 855 зрителей.
В составе "Спартака" шайбы забросили Ансель Галимов (2-я минута), Шэйн Принс (6), Дмитрий Вишневский (11), Александр Беляев (34) и Максим Цыплаков (55). У "Авангарда" отличились Рид Буше (39, 41) и Райан Спунер (49). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб "Авангарда" заменил вратаря Илью Проскурякова на Андрея Мишурова.
Цыплаков забросил 30-ю шайбу в текущем сезоне. Также в текущем сезоне 34 шайбы на счету Николая Голдобина. Впервые с сезона-1981/82 двое игроков "Спартака" преодолели отметку в 30 голов за один розыгрыш чемпионата. В сезоне-1981/82 Александр Кожевников отметился 43 голами, Сергей Капустин - 30.
"Спартак" с 80 очками в 61 игре занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, "Авангард" с 84 очками после 60 встреч идет вторым на Востоке. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ текущего сезона. В следующем матче "Спартак" 10 февраля на выезде сыграет с астанинским "Барысом", "Авангард" 11 февраля примет новосибирскую "Сибирь".
В другом матче игрового дня петербургский СКА на выезде со счетом 2:1 после серии буллитов победил "Барыс". Защитник петербуржцев Александр Никишин сравнял счет на 60-й минуте. "Барыс", который провел 1000-й матч в КХЛ, проиграл девятую встречу подряд. В последний раз команда побеждала 16 января, тогда она дома обыграла уфимский "Салават Юлаев" (3:2 после серии буллитов).
1
СКА
61
35
2
4
1
2
17
197-127
85
2
Локомотив
60
32
6
2
3
1
16
155-119
84
3
Динамо М
60
28
7
3
3
3
16
188-143
82
4
Спартак
61
32
3
1
4
4
17
208-170
80
5
Торпедо
60
26
5
2
3
2
22
167-149
71
6
Северсталь
59
27
0
4
3
4
21
178-163
69
7
ЦСКА
60
27
2
1
1
5
24
169-144
66
8
Динамо Мн
60
21
5
1
2
3
28
159-160
59
9
Куньлунь РС
61
12
5
4
2
4
34
140-204
48
10
Сочи
60
16
1
3
0
7
33
149-224
47
11
Витязь
60
13
3
2
4
3
35
121-201
43
1
Металлург
61
31
7
2
3
3
15
198-155
86
2
Авангард
60
28
9
3
0
4
16
188-157
84
3
Салават Юлаев
60
32
4
2
2
3
17
178-128
81
4
Автомобилист
62
22
5
6
4
3
22
148-147
73
5
Ак Барс
59
27
6
2
0
2
22
153-126
72
6
Трактор
60
25
5
3
2
4
21
163-143
72
7
Лада
61
23
2
4
3
10
19
151-154
71
8
Нефтехимик
60
19
5
1
5
6
24
142-181
61
9
Амур
60
19
3
2
7
5
24
138-160
60
10
Сибирь
61
18
2
4
3
7
27
134-165
58
11
Адмирал
60
11
4
3
6
5
31
127-176
47
12
Барыс
60
10
4
5
3
5
33
126-181
45