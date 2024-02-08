"Зенит" разгромил команду Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" на Кубке равноправия

Встреча завершилась со счетом 6:0

ТАСС, 8 февраля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 6:0 разгромил китайский "Шанхай Шэньхуа" в матче товарищеского турнира "Кубок равноправия". Турнир проходит в Катаре.

Забитыми мячами отметились Педро (2-я минута), Матео Кассьерра (43, 46, 60), Дуглас Сантос (60) и Густаво Мантуан (82).

"Зенит" одержал вторую победу на турнире, в стартовом матче петербургский клуб одолел катарский "Аль-Духаиль" (2:0). Заключительную игру подопечные Сергея Семака проведут 13 февраля против бразильского "Сантоса".

27 декабря "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года. На данном турнире команда под руководством россиянина одержала две победы - над "Аль-Духаилем" (1:0) и "Сантосом" (4:1).

Кубок равноправия завершится 13 февраля.