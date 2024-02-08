Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе футбольной Лиги наций

Первые игры сезона-2024/25 пройдут в сентябре

ТАСС, 8 февраля. Футбольные сборные Франции, Италии и Бельгии попали в одну группу Лиги наций сезона-2024/25. Жеребьевка прошла в Париже.

Команды выступят во второй группе высшего дивизиона турнира, к ним также попала команда Израиля. В первой группе лиги A сыграют сборные Хорватии, Португалии, Польши и Шотландии, в третьей - сборные Нидерландов, Бельгии, Германии и Боснии и Герцеговины, в четвертой - сборные Испании, Дании, Швейцарии и Сербии.

Сборная Сербии дебютирует в элитном дивизионе турнира. В сезоне-2018/19 сербы выиграли группу в лиге C, в ней также выступали команды Румынии, Черногории и Литвы. В сезоне-2020/21 сербы стали третьими в своей группе в лиге B, в которой играли венгры, россияне и турки. В сезоне-2022/23 сборная Сербии пробилась в элитный дивизион турнира, выиграв группу лиги B, опередив команды Норвегии, Словении и Швеции.

В первой группе дивизиона B выступят сборные Чехии, Украины, Албании и Грузии, во второй - сборные Англии, Финляндии, Ирландии и Греции, в третьей - сборные Австрии, Норвегии, Словении и Казахстана, в четвертой - сборные Уэльса, Исландии, Черногории и Турции. В первой группе дивизиона C сыграют сборные Швеции, Азербайджана, Словакии и Эстонии, во второй - сборные Румынии, Косова, Кипра и победитель стыковых матчей между командами Литвы и Гибралтара, в третьей - сборные Люксембурга, Болгарии, Северной Ирландии и Белоруссии, в четвертой - сборные Армении, Фарерских островов, Северной Македонии и Латвии. В первой группе дивизиона D встретятся проигравший в стыковых матчах между командами Литвы и Гибралтара, сборные Сан-Марино и Лихтенштейна, во второй - сборные Мальты, Андорры и Молдавии.

Лига наций проводится с 2018 года. Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Победителями турнира становились сборные Португалии, Франции и Испании. Матчи группового этапа сезона-2024/25 пройдут 5-10 сентября, 10-15 октября, 14-19 ноября.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Решение было обусловлено ситуацией на Украине. Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона B в дивизион C. Также россияне не были включены в число участников предстоящего розыгрыша.