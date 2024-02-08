Определились соперники сборной Белоруссии по футболу в группе Лиги наций

Команда сыграет с футболистами из Люксембурга, Болгарии и Северной Ирландии

ТАСС, 8 февраля. Сборная Белоруссии по футболу сыграет на групповом этапе Лиги наций с командами Люксембурга, Болгарии и Северной Ирландии. Жеребьевка прошла в Париже.

Команды попали в группу 3 дивизиона C. Матчи группового этапа пройдут 5-10 сентября, 10-15 октября, 14-19 ноября.

Лига наций проводится с 2018 года. Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Победителями турнира становились сборные Португалии, Франции и Испании.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Решение было обусловлено ситуацией на Украине. Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона B в дивизион C. Также россияне не были включены в число участников предстоящего розыгрыша.