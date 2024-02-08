Билл Герин будет генменеджером сборной США по хоккею на Олимпиаде 2026 года

С 2019 года он занимает аналогичный пост в клубе НХЛ "Миннесота"

ТАСС, 8 февраля. Генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Билла Герина назначили на аналогичную должность в сборной США для работы с командой на чемпионате мира 2025 года и Олимпиаде-2026. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

В 2021 году Герин уже получал назначение на пост геменеджера национальной сборной США для Олимпиады в Пекине, но его сменили, когда выяснилось, что из-за ковидных ограничений в Играх-2022 не примут участия хоккеисты НХЛ.

2 февраля НХЛ, профсоюз игроков и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в соревнованиях IIHF, но 31 октября 2023 года международная федерация предварительно включила ее в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года. В случае допуска на турнир россияне сыграют в группе C с командой США и двумя другими сборными, которые будут определены по итогам квалификации.

Герину 53 года. Он играл на позиции нападающего и дважды становился обладателем Кубок Стэнли - с "Нью-Джерси" (1995) и с "Питтсбургом" (2009). В составе сборной США Герин выиграл Кубок мира (1996) и стал серебряным призером Олимпийских игр 2002 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2010 году. С 2019 года Герин занимает пост генменеджера "Миннесоты".