ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив минскому "Динамо"

ТАСС, 8 февраля. Московский ЦСКА со счетом 1:4 на выезде уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 13 901 зрителя.
В составе "Динамо" шайбы забросили Александр Волков (30-я минута), Даниил Сотишвили (31, 32) и Никита Пышкайло (58). У ЦСКА отличился Максим Мамин (45). Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров с 24 января из-за болезни пропускает матчи своих подопечных.
ЦСКА проиграл четвертый матч подряд. Последнюю на сегодняшний день победу московские армейцы одержали 31 января в домашнем матче против нижегородского "Торпедо" (3:2).
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА с 66 очками в 61 матче занимает седьмое место, "Динамо", набрав 61 очко в 61 игре, идет восьмым. Обе команды проведут следующие матчи 11 февраля на выезде: ЦСКА встретится с подмосковным "Витязем", "Динамо" - с череповецкой "Северсталью".
В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" дома уступила хабаровскому "Амуру" (0:1 после серии буллитов), казанский "Ак Барс" на своей площадке победил челябинский "Трактор" (2:1), "Северсталь" на выезде проиграла "Витязю" (1:2 в овертайме), владивостокский "Адмирал" в гостях оказался сильнее ярославского "Локомотива" (2:1).
1
СКА
61
35
2
4
1
2
17
197-127
85
2
Локомотив
61
32
6
2
3
1
17
156-121
84
3
Динамо М
60
28
7
3
3
3
16
188-143
82
4
Спартак
61
32
3
1
4
4
17
208-170
80
5
Торпедо
60
26
5
2
3
2
22
167-149
71
6
Северсталь
60
27
0
4
3
5
21
179-165
70
7
ЦСКА
61
27
2
1
1
5
25
170-148
66
8
Динамо Мн
61
22
5
1
2
3
28
163-161
61
9
Куньлунь РС
61
12
5
4
2
4
34
140-204
48
10
Сочи
60
16
1
3
0
7
33
149-224
47
11
Витязь
61
13
4
2
4
3
35
123-202
45
1
Металлург
61
31
7
2
3
3
15
198-155
86
2
Авангард
60
28
9
3
0
4
16
188-157
84
3
Салават Юлаев
60
32
4
2
2
3
17
178-128
81
4
Ак Барс
60
28
6
2
0
2
22
155-127
74
5
Автомобилист
62
22
5
6
4
3
22
148-147
73
6
Трактор
61
25
5
3
2
4
22
164-145
72
7
Лада
62
23
2
4
4
10
19
151-155
72
8
Амур
61
19
3
3
7
5
24
139-160
62
9
Нефтехимик
60
19
5
1
5
6
24
142-181
61
10
Сибирь
61
18
2
4
3
7
27
134-165
58
11
Адмирал
61
12
4
3
6
5
31
129-178
49
12
Барыс
60
10
4
5
3
5
33
126-181
45