8 февраля, 18:48
КХЛ

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив минскому "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу белорусской команды

ТАСС, 8 февраля. Московский ЦСКА со счетом 1:4 на выезде уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 13 901 зрителя.

В составе "Динамо" шайбы забросили Александр Волков (30-я минута), Даниил Сотишвили (31, 32) и Никита Пышкайло (58). У ЦСКА отличился Максим Мамин (45). Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров с 24 января из-за болезни пропускает матчи своих подопечных.

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд. Последнюю на сегодняшний день победу московские армейцы одержали 31 января в домашнем матче против нижегородского "Торпедо" (3:2).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА с 66 очками в 61 матче занимает седьмое место, "Динамо", набрав 61 очко в 61 игре, идет восьмым. Обе команды проведут следующие матчи 11 февраля на выезде: ЦСКА встретится с подмосковным "Витязем", "Динамо" - с череповецкой "Северсталью".

В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" дома уступила хабаровскому "Амуру" (0:1 после серии буллитов), казанский "Ак Барс" на своей площадке победил челябинский "Трактор" (2:1), "Северсталь" на выезде проиграла "Витязю" (1:2 в овертайме), владивостокский "Адмирал" в гостях оказался сильнее ярославского "Локомотива" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

61

35

2

4

1

2

17

197-127

85

2

Локомотив

61

32

6

2

3

1

17

156-121

84

3

Динамо М

60

28

7

3

3

3

16

188-143

82

4

Спартак

61

32

3

1

4

4

17

208-170

80

5

Торпедо

60

26

5

2

3

2

22

167-149

71

6

Северсталь

60

27

0

4

3

5

21

179-165

70

7

ЦСКА

61

27

2

1

1

5

25

170-148

66

8

Динамо Мн

61

22

5

1

2

3

28

163-161

61

9

Куньлунь РС

61

12

5

4

2

4

34

140-204

48

10

Сочи

60

16

1

3

0

7

33

149-224

47

11

Витязь

61

13

4

2

4

3

35

123-202

45

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

61

31

7

2

3

3

15

198-155

86

2

Авангард

60

28

9

3

0

4

16

188-157

84

3

Салават Юлаев

60

32

4

2

2

3

17

178-128

81

4

Ак Барс

60

28

6

2

0

2

22

155-127

74

5

Автомобилист

62

22

5

6

4

3

22

148-147

73

6

Трактор

61

25

5

3

2

4

22

164-145

72

7

Лада

62

23

2

4

4

10

19

151-155

72

8

Амур

61

19

3

3

7

5

24

139-160

62

9

Нефтехимик

60

19

5

1

5

6

24

142-181

61

10

Сибирь

61

18

2

4

3

7

27

134-165

58

11

Адмирал

61

12

4

3

6

5

31

129-178

49

12

Барыс

60

10

4

5

3

5

33

126-181

45

  

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КХЛ