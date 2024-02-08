ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив минскому "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу белорусской команды

ТАСС, 8 февраля. Московский ЦСКА со счетом 1:4 на выезде уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 13 901 зрителя.

В составе "Динамо" шайбы забросили Александр Волков (30-я минута), Даниил Сотишвили (31, 32) и Никита Пышкайло (58). У ЦСКА отличился Максим Мамин (45). Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров с 24 января из-за болезни пропускает матчи своих подопечных.

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд. Последнюю на сегодняшний день победу московские армейцы одержали 31 января в домашнем матче против нижегородского "Торпедо" (3:2).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА с 66 очками в 61 матче занимает седьмое место, "Динамо", набрав 61 очко в 61 игре, идет восьмым. Обе команды проведут следующие матчи 11 февраля на выезде: ЦСКА встретится с подмосковным "Витязем", "Динамо" - с череповецкой "Северсталью".

В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" дома уступила хабаровскому "Амуру" (0:1 после серии буллитов), казанский "Ак Барс" на своей площадке победил челябинский "Трактор" (2:1), "Северсталь" на выезде проиграла "Витязю" (1:2 в овертайме), владивостокский "Адмирал" в гостях оказался сильнее ярославского "Локомотива" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 61 35 2 4 1 2 17 197-127 85 2 Локомотив 61 32 6 2 3 1 17 156-121 84 3 Динамо М 60 28 7 3 3 3 16 188-143 82 4 Спартак 61 32 3 1 4 4 17 208-170 80 5 Торпедо 60 26 5 2 3 2 22 167-149 71 6 Северсталь 60 27 0 4 3 5 21 179-165 70 7 ЦСКА 61 27 2 1 1 5 25 170-148 66 8 Динамо Мн 61 22 5 1 2 3 28 163-161 61 9 Куньлунь РС 61 12 5 4 2 4 34 140-204 48 10 Сочи 60 16 1 3 0 7 33 149-224 47 11 Витязь 61 13 4 2 4 3 35 123-202 45