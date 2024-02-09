"Монако" с Головиным в составе выбыл из Кубка Франции, проиграв клубу третьего дивизиона

Команда российского полузащитника уступила "Руану" в серии пенальти

ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб "Монако" проиграл в серии пенальти "Руану" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Франции.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе гостей забитым мячом с пенальти отметился Фоларин Балоган (35-я минута). У хозяев отличился Клемент Бассин (45+5).

В серии пенальти точнее были футболисты "Руана" - 6:5. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле всю игру и реализовал послематчевый пенальти.

"Руан" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. Соперником команды в четвертьфинале станет "Валансьен", играющий во втором дивизионе. В других матчах этой стадии между собой сыграют ПСЖ и "Ницца", "Лион" и "Страсбур", "Ренн" и "Ле-Пюи".

Действующим победителем Кубка Франции является "Тулуза", которая завершила выступление в 1/16 финала, проиграв "Руану" в серии пенальти. Рекорд соревнований по количеству побед принадлежит ПСЖ (14).