Фигурист Соловьев отметил мощную энергетику Олимпиады в Сочи

Соловьев в паре с Екатериной Бобровой стал олимпийским чемпионом в командном турнире Игр в Сочи

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Олимпиада в Сочи была проведена с мощной энергетикой и любовью, и это чувствовали все. Такое мнение ТАСС высказал победитель командного турнира по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.

Соловьев в паре с Екатериной Бобровой стал олимпийским чемпионом в командном турнире Игр в Сочи.

"Десять лет с начала Олимпиады в Сочи - это знаменательная дата. Я был на трех Олимпийских играх и считаю, что эти были лучшими. Знаю, с какой любовью, безумной, мощной энергетикой там все было сделано, и это чувствовали не только мы, но и иностранные гости. Когда мы выиграли и нас награждали, я еще некоторое время не верил, что стал олимпийским чемпионом", - сказал Соловьев.

"Конечно, после Олимпиады меня стали больше узнавать, но если говорить глобально, то моя жизнь поменялась только после следующей, потому что тогда я уже стал развиваться и реализовывать себя в делах, не связанных с фигурным катанием", - добавил собеседник агентства.

Соловьеву 34 года. Он также является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионом Европы (2013), двукратным призером первенств мира (2013, 2017).

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. На Играх разыгрывалось 98 комплектов медалей в семи видах спорта.