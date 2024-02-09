Ольховский назвал естественным приглашение теннисиста Медведева на Кубок Лейвера

Россиянин является одним из сильнейших игроков мира, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев является одним из сильнейших теннисистов мира, поэтому его приглашение на Кубок Лейвера можно назвать естественным. Такое мнение высказал ТАСС победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В четверг пресс-служба турнира сообщила о том, что Медведев, испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев вошли в состав команды Европы.

"В том, что Медведева пригласили на Кубок Лейвера, ничего удивительного нет. Даня является одним из сильнейших игроков мира, поэтому организаторы всех турниров хотят видеть его у себя. Приглашение на Кубок Лейвера в команду Европы вполне естественное", - сказал Ольховский.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финала турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Кубок Лейвера в 2024 году пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. В прошлом году победителем стала команда мира, в состав команды Европы входил россиянин Андрей Рублев. Медведев и Рублев становились победителями турнира в 2021 году.