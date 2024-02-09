Совет ISU не обсуждал вопрос возвращения российских спортсменов на последнем заседании

На заседании обсуждалась внутренняя повестка, рассказал Николай Гуляев

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) не обсуждал вопрос возвращения российских спортсменов на последнем заседании. Об этом журналистам сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Заседание совета ISU прошел 7 февраля.

"Там обсуждалась внутренняя повестка, вопрос, который нас больше всего интересует, не рассматривался. Очень надеюсь, что к нему ISU вернется после сезона, - сказал Гуляев. - Может быть, что-то там примут, хотя мы готовы к любому развитию событий, наши спортсмены всегда готовы дать бой их лидерам".

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.