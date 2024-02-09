Гуляев не видит оснований для снижения мотивации у российских конькобежцев

Глава Союза конькобежцев России отметил, что Спартакиада является главным соревнованием сезона

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы и представители шорт-трека должны сохранять мотивацию показывать высокие результаты на соревнованиях даже в условиях отсутствия международных турниров. Об этом журналистам заявил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

В пятницу в Челябинске стартовали соревнования по шорт-треку в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

"Для меня непонятны разговоры про мотивацию, - сказал Гуляев. - Если ты занимаешься любимым делом и выходишь на дорожку, то о чем тут можно говорить? Если ты этим занимаешься профессионально и по-честному, то нужно выходить и показывать то, на что ты способен. Если нет, то лучше заниматься чем-то другим. Я никого никуда не отправляю, это личное дело каждого, просто высказываю мое субъективное мнение как бывшего спортсмена".

Глава федерации отметил, что Спартакиада является главным соревнованием сезона. "Мы в этом году имеем уникальную возможность соединить два вида спорта - конькобежный спорт и шорт-трек в одном месте - замечательном, уютном дворце "Уральская молния", - сказал он.

"Если бы случилось чудо и нас допустили бы до международных стартов, а я надеюсь, что оно случится, то очень многие из наших спортсменов, были бы в финале "А", - подчеркнул Гуляев.

Международный союз конькобежцев (ISU) сохраняет отстранение российских и белорусских спортсменов с весны 2022 года, к стартам он их не допускает даже в нейтральном статусе, о чем говорят рекомендации Международного олимпийского комитета.