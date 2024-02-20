Сувенирную продукцию с символикой Игр будущего начали продавать в Казани

Один из продавцов рассказал, что особой популярностью среди болельщиков пользуются футболки и кепки

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Обширную сувенирную продукцию с символикой первого международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" начали продавать в точках проведения соревнований. В этом убедился корреспондент ТАСС при посещении Академии тенниса, где проходит турнир по Warface + лазертаг.

На стенде магазина представлена обширная коллекция сувениров. В том числе в продаже находятся чехлы для телефонов, подушки для сна, мягкие игрушки, наклейки, магниты, брелоки, кружки, очки, шапки, кепки, футболки, кофты, шарфы, ежедневники, термосы, внешние зарядные устройства. Как рассказал один из продавцов, особой популярностью среди болельщиков пользуются футболки и кепки.

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Соревнования завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.