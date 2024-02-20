Большинство отелей и автобусов в Казани забрендировали символами Игр будущего

Церемония открытия турнира пройдет 21 февраля

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Основные отели и большую часть автобусов в Казани забрендировали в преддверии Игр будущего. Также вдоль дорог, в частности из города в аэропорт, установлены специальные плакаты в честь соревнований.

На плакатах у дорог, отелей и на автобусах изображен знак фиджитал - P, название "Игры будущего" и даты проведения основного турнира - 21 февраля - 3 марта.

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Предварительные соревнования уже начались. Турнир завершится 3 марта, он будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.