Футболисты "Спартака" разгромили чемпиона Киргизии "Абдыш-Ату" в товарищеском матче

Встреча прошла в Дубае и закончилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых

ДУБАЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:0 обыграл киргизский футбольный клуб "Абдыш-Ата" в товарищеском матче. Встреча прошла в Дубае.

Забитыми мячами в составе "Спартака" отметились Даниил Денисов (22-я минута), Леон Классен (30, 47), Манфред Угальде (84). На 33-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев не реализовал пенальти.

Нидерландский форвард "Спартака" Квинси Промес вышел на поле на 80-й минуте, он заменил Соболева. На прошлой неделе суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании.

"Абдыш-Ата" становился чемпионом Киргизии в двух последних сезонах.

Этот матч стал предпоследним для "Спартака" на тренировочных сборах в ОАЭ. Встречей с казахстанской "Астаной" 21 февраля красно-белые завершат игровую программу сбора. До этого спартаковцы обыграли "Торпедо" (3:2), а также проиграли "Ростову" (0:3) и победили "Аль-Ахли Шабаб" из ОАЭ (5:0) и казахстанский "Кайрат" (6:0) в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), став его обладателем.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 игр. Следующий матч в чемпионате красно-белые проведут 2 марта в гостях против "Зенита".