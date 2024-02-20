Участник Игр будущего из Канады хотел бы, чтобы фиджитал-турниры проходили и в его стране

По словам Энтони Терриена Бехири, ему очень нравится организация турнира в Казани

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Участник команды по фиджитал-хоккею Quetzales México NA Энтони Терриен Бехири из Канады хотел бы, чтобы соревнования по фиджитал-спорту проводились чаще, в частности, и на его родине. Об этом спортсмен рассказал журналистам после матча группового этапа на турнире в Казани.

В понедельник в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. Во второй день турнира команда Quetzales México NA, объединившая игроков из Мексики, Канады и США, обыграла команду Barys Cyber Team из Казахстана с общим счетом 12:11.

"Я из Канады, наша команда представляет Северную Америку - США, Канада и Мексика. О соревнованиях нам рассказал наш менеджер. Сказал, что пройдут Игры будущего, впервые в истории. Мы были очень взволнованы, что станем частью этого. На самом деле, сама площадка просто невероятная, я никогда ничего подобного не видел. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, - сказал он. - Это действительно хороший микс - киберспорт и обычный. Я никогда с таким не сталкивался. Мне кажется, подобные соревнования должны проводиться чаще. Я даже разговаривал об этом с одним из наших менеджеров, провести подобный турнир в Канаде - определенно хорошая идея".

Хоккеист также отметил, что Россия произвела на него самые лучшие впечатления. "Нас встретили с невероятным гостеприимством, которое мы почувствовали сразу же, приземлившись в аэропорту", - добавил он.

Игры будущего завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.