Футболист Лесовой признался, что пока не задумывался над выступлением за сборную Израиля

Игрок получил внутренний израильский паспорт и не считается легионером в чемпионате страны

ТАСС, 20 февраля. Футболист московского "Динамо" Даниил Лесовой, выступающий на правах аренды за "Маккаби" из Хайфы, пока не задумывался о выступлении за сборную Израиля. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Полузащитник 2 февраля перешел из "Динамо" в "Маккаби" из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа. Лесовой получил внутренний израильский паспорт, поскольку у его жены еврейские корни, и не считается легионером в чемпионате Израиля.

"Пока приходится решать массу вопросов по оформлению различных документов, обустройству быта, надо набирать форму, вливаться в коллектив, матчи идут через два дня на третий. О том, что будет через полгода или год, о сборной, можно выступать за нее или нельзя, хотелось бы мне этого или нет, даже не задумывался", - сказал Лесовой.

Лесовому 26 лет, в текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Полузащитник перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала" в 2020 году.