Участники команды Baltic Select не испытывали проблем с приездом на Игры будущего

Игрок команды Алишер Мубаракшин отметил, что спортсменам "все равно на политику"

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС /. Участники команды по фиджитал-хоккею Baltic Select из Латвии и Эстонии не имели проблем с приездом в Россию на Игры будущего. Об этом журналистам рассказал член команды, игрок хоккейного клуба "Барс" Алишер Мубаракшин после матча группового этапа на турнире в Казани.

В понедельник в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. Во второй день турнира команда Baltic Select, объединившая игроков из Латвии и Эстонии, уступила российскому коллективу Liga Pro Team с общим счетом 4:15.

"У нас в команде есть игроки из Эстонии и Латвии, пятьдесят на пятьдесят. С приездом проблем никаких не было, у нас все любят спорт, нам все равно на политику. Мы любим хоккей, любим гонять шайбу, - сказал он. - Вся команда тренировалась в Риге. Я единственный был в Казани, я живу здесь уже третий год, играю в "Барсе". Ребята тренировались играть в формате "три на три", тренировались на приставке, пробовали разные тактики. Конечно, тут собрались лучшие киберспортсмены со всей планеты, тяжеловато с ними тягаться. С киберчастью у нас пока небольшие проблемы. Мы взяли в команду хороших киберспортсменов из Европы. Они нас обучали. Они тащат команду в симуляторе, но нам предстоит еще много потренироваться сегодня, обучиться многим новым моментам".

Что касается проигрыша в матче, хоккеист отметил, что команда не расстраивается и готовится к следующим играм. "Настрой перед матчем был боевой, мы понимали, что соперники готовились к этим соревнованиям гораздо дольше. Мы собрались за две недели до турнира, у нас люди просто любят играть в хоккей. Ничего не загадываем, проиграли и проиграли, готовимся к следующей игре. Уже забыли этот матч, двигаемся дальше", - поделился спортсмен.

Мубаракшин также добавил, что хотел бы сразиться с командой "Ак Барс" на Играх будущего. "Хотелось бы потягаться с "Ак Барсом". Хорошо было бы с ними встретиться в полуфинале или финале", - сказал он.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.