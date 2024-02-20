Игрок команды "Ак Барс" на Играх будущего рассказал, как учился играть в приставку

По словам Максима Хапова, профессиональные киберспортсмены дают ему ценные советы

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС /. Участник команды по фиджитал-хоккею "Ак Барс", созданной на базе казанского клуба Континентальной хоккейной лиги, Максим Хапов свою первую приставку купил для сына, а позднее стал учиться играть сам, чтобы подготовиться к участию в Играх будущего. Об этом спортсмен рассказал журналистам после матча группового этапа на турнире в Казани.

В понедельник в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. Во второй день турнира команда "Ак Барс" обыграла коллектив INTER, за который выступают спортсмены из Белоруссии, Латвии, Молдавии, России, Словакии, Чехии и Эстонии. Матч закончился со счетом 12:3 в пользу казанского клуба.

"Я сам бывший хоккеист, закончил года три назад, поэтому мне привычнее на льду. Но пришлось и на приставке научиться, жизнь вынуждает, - рассказал Хапов. - Сначала я купил приставку сыну, потом уже ребята позвали поиграть в фиджиталы. Начали тренироваться. В нашей тройке Даниэль Насыбуллин и Максим Пестушко, мы постоянно онлайн играем. В команде также есть профессиональные киберспортсмены, они подсказывают нам, как играть. Они нас многому научили - как обороняться, как атаковать, сначала вообще учили, на какие кнопки нужно нажимать".

Спортсмен отметил, что после проигрыша в первый день турнира команда не стала менять тактику в виртуальной части игры, но сделала перестановки в тройках на льду. "Сегодня мы сделали небольшой задел на приставке. На льду соперник побежал вперед, им надо было отыгрываться, а мы старались играть на контратаках. В отличии от вчерашнего дня, когда, наоборот, нам приходилось отыгрываться, тратить много сил, а в итоге нам не хватило одной шайбы, чтобы сравнять счет", - прокомментировал хоккеист игру.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.