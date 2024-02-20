Хоккеисты СКА потерпели первое поражение на новой арене

Петербургская команда пропустила три безответные шайбы от череповецкой "Северстали"

ТАСС, 20 февраля. Петербургский СКА со счетом 0:3 проиграл череповецкой "Северстали" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в присутствии 20 468 зрителей.

Шайбы в составе "Северстали" забросили Никита Коростелев (38-я и 51-я минуты) и Адам Лишка (58). СКА прервал серию из пяти побед. Четыре из них были одержаны на "СКА-Арене", на которой петербургский клуб выступает с 11 февраля. За это время СКА одолел "Сочи" (8:1), тольяттинскую "Ладу" (2:1), уфимский "Салават Юлаев" (2:0) и нижегородское "Торпедо" (4:3).

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 93 очками после 66 матчей. "Северсталь", продлившая серию побед до пяти игр, идет на пятой позиции, набрав 80 очков в 65 встречах. В следующем матче СКА сыграет на выезде с минским "Динамо" 23 февраля. "Северсталь" днем ранее сыграет в гостях с московским "Динамо". Столичный клуб занимает второе место в Западной конференции, набрав 92 очка, но имеет игру в запасе.

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома справилась с "Ладой" (3:0), омский "Авангард" на своей площадке одолел екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), "Сочи" в гостях проиграл китайскому "Куньлунь Ред Стар" (0:4).