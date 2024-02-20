В Германии умер второй украинский баскетболист после нападения на улице

Артем Козаченко и его партнер по команде Владимир Ермаков подверглись нападению в Оберхаузене

ТАСС, 20 февраля. Восемнадцатилетний украинский баскетболист Артем Козаченко скончался в больнице в результате полученных травм после нападения в ФРГ. Об этом сообщила пресс-служба германского клуба ART Giants, за который он выступал.

12 февраля стало известно о смерти его партнера по команде 17-летнего украинца Владимира Ермакова. На спортсменов напали в городе Оберхаузен 10 февраля. Один из них скончался на месте, другой попал в реанимацию.

"С момента происшествия Козаченко находился в больнице в реанимации. К сожалению, за последние несколько дней его состояние резко ухудшилось, в связи с чем врачи ничего не смогли сделать", - говорится в заявлении.

По данным полиции, нападение произошло в результате ссоры между спортсменами и группой подростков. Главный подозреваемый - 15-летний гражданин ФРГ турецкого происхождения. Предполагается, что именно он наносил ножевые удары.

Среди других подозреваемых 14-летний гражданин Германии греческого происхождения и два сирийца в возрасте от 14 до 15 лет. Все они были задержаны.