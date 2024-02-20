Ларионов считает, что "Торпедо" в матчах со СКА и "Спартаком" наиграло на победу

По мнению главного тренера нижегородского клуба, команда показывала игру хорошего уровня

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты "Торпедо" в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА и "Спартаком" наиграли на победу, а не на поражения. Такое мнение журналистам высказал главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.

"Торпедо" в гостях уступило СКА со счетом 3:4, выигрывая по ходу встречи. Во вторник нижегородцы проиграли "Спартаку" 3:7, ведя со счетом 3:0.

"Не скажу, что сказалась нехватка опыта, хотя есть тенденция такого рода у защитников. Но концентрация, фокус, маленькие ошибки влияют на поворот матча, и мы об этом говорим постоянно, - сказал Ларионов. - Любая ошибка имеет последствия, которые трудно остановить. Я даже после первого периода при счете 3:1 сказал, что в НХЛ была вчера очень интересная игра между "Миннесотой" и "Ванкувером", где счет был 5:3 в пользу "Миннесоты" после первого периода. В третьем "Ванкувер" забил пять голов подряд, как все меняется, и закончили 10:7".

"К сожалению, не всегда эти слова улавливаются. [Никита] Шавин вышел в меньшинстве один на один, не забил, получили в ответ, и это так работает. И тут начинается коллапс, с которым надо что-то делать. Мы показываем видео, разбираем, при хорошей игре проигрывать матчи вдвойне печально. Мы видели игру в Питере, хорошего уровня, и уезжая оттуда, понимаешь, что наиграл не на поражение, а на победу, и сегодня было то же самое", - добавил он.

Главный тренер рассказал, о чем говорил игрокам после матча. "Я сказал им довольно доходчиво и мягко, что от любви до ненависти один шаг, и проигрыш безвольно второго периода - не то, что мы хотели бы видеть. Есть два дня, рабочий город Нижний ждет, думаю, что до ребят дойдут выводы. Не сомневаюсь, что мы эту тенденцию перевернем", - отметил он.

В следующем матче 24 февраля "Торпедо" примет столичный ЦСКА.