Форвард "Спартака" Сусуев отметил, что ему важна игровая практика как в КХЛ, так и в МХЛ

По словам хоккеиста, он хочет на постоянной основе играть в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Спартака" Никита Сусуев считает, что игровая практика важна как в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), так и в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), при этом он преследует цель закрепиться в КХЛ. Об этом Сусуев рассказал ТАСС.

19-летний Сусуев в 38 матчах КХЛ по системе "гол+пас" набрал шесть очков (3+3), забросив шайбу во вторник в матче с "Торпедо" (7:3). В нынешнем сезоне в системе красно-белых Сусуев провел семь матчей за "Химик" (четыре очка) и 11 игр за молодежку "Спартака" (13 очков).

"Для меня чем больше игровой практики, тем лучше. Я хочу играть в хоккей каждый день: я это люблю, только рад этому, моя цель пробиться в КХЛ и играть на постоянной основе. Готов играть хоть каждый день", - сказал Сусуев.

Нападающий вспомнил свой гол в ворота "Торпедо". "Хотелось выйти вперед, получилось хорошо полезть на ворота, бросил, пошел с мясом, и шайба зашла. Когда отыгрываешься, надо забивать с мясом любыми вариантами - так и получилось", - отметил он.

Первый период "Спартак" проиграл со счетом 1:3. "В перерыве все поговорили, поняли, что надо готовиться к плей-офф на этих играх. Все вышли, показали тот хоккей, который мы должны показывать. У нас отличная команда, великолепные мастера, много звезд, у которых нам нужно учиться", - сказал Сусуев.