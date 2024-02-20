Футболист Гризманн попросит руководство "Атлетико" отпустить его на Олимпиаду-2024

По словам французского нападающего, он сделает все возможное, чтобы выступить на домашних Играх

ТАСС, 20 февраля. Футболист сборной Франции Антуан Гризманн проведет встречу с руководством испанского "Атлетико" и попросит отпустить его для участия в Олимпийских играх в Париже. Комментарий нападающего приводит французская газета Le Monde.

По правилам, для участия в олимпийском футбольном турнире допускаются три игрока старше 23 лет. Чемпиону мира 2018 года Гризманну 32 года. Олимпийские игры не входят в список дат Международной федерации футбола, в которые клубы обязаны отпускать своих футболистов в национальные сборные.

"Игры в Париже - это что-то исключительное, - сказал Гризманн. - В свое время я обсужу с руководством "Атлетико" вопрос, смогут ли меня на них отпустить. Я сделаю все возможное, чтобы выступить на Олимпиаде".

Гризманн может принять участие нынешним летом сразу в двух крупных турнирах - чемпионате Европы и Олимпиаде, которые пройдут с 14 июня по 14 июля и с 26 июля по 11 августа соответственно. "Я знаю возможности своего организма, у нас физиотерапевты очень высокого уровня, так что проблем не будет", - добавил нападающий.

Сборная Франции по футболу один раз побеждала на Олимпийских играх - в 1984 году.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2021 года, ранее игрок защищал цвета мадридского клуба с 2014 по 2019 год. В составе "Атлетико" Гризманн выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В сезоне-2015/16 клуб вместе с Гризманном дошел до финала Лиги чемпионов.

За сборную Франции Гризманн принял участие в 127 матчах, забив 44 мяча и отдав 38 результативных передач. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат мира (2018) и Лигу наций (2021), а также дошел до финала мирового первенства (2022).