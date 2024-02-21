Футболисты "Интера" обыграли "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В другой встрече ПСВ сыграл вничью с дортмундской "Боруссией"

ТАСС, 21 февраля. Итальянский "Интер" со счетом 1:0 победил испанский "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий Марко Арнаутович.

В другом матче игрового дня нидерландский ПСВ на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с германской "Боруссией" (Дортмунд). Ответные встречи пройдут 13 марта в Мадриде и Дортмунде соответственно.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Действующим победителем турнира является английский "Манчестер Сити", который в финале прошлого розыгрыша обыграл "Интер". Финал нынешнего розыгрыша пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.