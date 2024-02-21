Вторая ракетка мира Алькарас получил травму и снялся с матча на турнире ATP

Испанский теннисист подвернул лодыжку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас подвернул лодыжку и не смог завершить матч первого круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Рио-де-Жанейро против 117-й ракетки мира бразильца Тьяго Монтейро.

Испанский теннисист, выступавший на турнире первым сеяным, получил травму в первом же гейме матча. Он попытался продолжить игру, но снялся при счете 1:1 в первом сете. Монтейро получил от организаторов специальное приглашение (wild card). В следующем круге он сыграет с соотечественником Фелипе Алвесом, попавшим в основную сетку соревнований через квалификацию.

"Завтра я пройду обследование лодыжки. Посмотрим, серьезно это или нет, - сказал Алькарас, комментарий которого приводит пресс-служба ATP. - И мой физиотерапевт, и физиотерапевт ATP сказали, что, вероятно, это не слишком серьезно, но никогда не знаешь наверняка. Мне было плохо - это было первое впечатление, которое у меня сложилось. Когда я упал, я почувствовал боль, поэтому подумал, что мне будет трудно продолжать играть, если у меня все еще будут эти чувства. Физиотерапевт посоветовал мне продолжить несколько геймов и посмотреть на самочувствие. После нескольких моментов лучше не стало: я чувствовал боль, я не мог нормально двигаться и знал, что продолжать будет невозможно. Я думал, что будет еще хуже, если я продолжу играть такой долгий матч, и поэтому решил сняться с игры".

На 3 марта запланирован выставочный матч в Лас-Вегасе между Алькарасом и его соотечественником победителем 20 турниров Большого шлема Рафаэлем Надалем. Теннисисты должны были провести игру еще в 2023 году, но тогда оба получили травмы и встречу перенесли на 2024-й.

Алькарасу 20 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге и является победителем 12 турниров под эгидой ATP, в том числе Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023). Алькарас 36 недель был первой ракеткой мира.

Турнир в Рио-де-Жанейро проводится на грунте и относится к категории ATP 500. Призовой фонд - $2,1 млн. Действующим победителем является британец Кэмерон Норри, Алькарас выигрывал турнир в 2022 году. Россияне ни разу не становились победителями этих соревнований.