Крянин отметил важность строительства новых лыжных центров в России

Необходимо создавать все условия для подрастающего поколения, чтобы они могли тренироваться и повышать свой уровень, отметил член президиума Федерации лыжных гонок России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Новых объектов в России для занятий лыжными гонками и биатлоном нужно возводить как можно больше, в них смогут тренироваться как любители, так и дети, что создаст большой резерв для подготовки кандидатов в команды сборной страны. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

"Подобных объектов (как в Златоусте, Ханты-Мансийске, Тюмени - прим. ТАСС) в России должно быть как можно больше, поскольку они возводятся не только для проведения различных соревнований, но и для подготовки резерва [сборной России], для детей, - сказал Крянин. - Они должны появляться в том числе и в малых городах страны, потому что у нас детей, да и взрослых-любителей, которые должны заниматься в нормальных комфортных условиях, тоже много. Без подобных центров мы будем топтаться на месте в плане подготовки новых талантливых юниоров".

Крянин отметил, что главное при возведении и реконструкции таких объектов - создавать все необходимые условия для подрастающего поколения, чтобы они могли тренироваться и повышать свой уровень, пользоваться самыми новыми трассами и стрельбищами. "Тогда в России будет еще больше спортивного резерва, вырастет конкуренция, - сказал он. - В результате представители сборных команд страны будут показывать еще более выдающиеся результаты и их уровень значительно возрастет. Я знаю, что и в Екатеринбурге, и в Казани, и в Архангельской области будут возводиться подобные площадки - это здорово, это здоровье нации".

Ранее глава Златоуста Челябинской области Максим Пекарский сообщал, что новый биатлонный комплекс в городе может в ближайшей перспективе принять соревнования по лыжным гонкам. По его словам, он обсуждал развитие объекта с тренером сборной России по лыжным гонкам Юрием Бородавко, а также отмечал, что на два календарных года лыжники рассматривают спортивную площадку для проведения своих соревнований. Замгубернатора Югры Елена Шумакова сообщала ТАСС, что в Ханты-Мансийске планируют модернизацию четырех крупных спортобъектов для их концептуального объединения в единый кластер: Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, горнолыжный комплекс "Хвойный урман", открытый стадион на 10 тыс. зрителей "Югра-Атлетикс" и гостиничный комплекс "На семи холмах". В частности, пройдет ремонт основного и тренировочного горнолыжных склонов, создание новой инфраструктуры, что серьезно повысит возможности атлетов и жителей в круглогодичном занятии спортом.