Блогер Абдурозик посетит Игры будущего

Блогер прибудет на турнир с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Блогер Абду Розик Саврикул Мухаммадрозики, более известный как Абдурозик, посетит Игры будущего в Казани. Об этом он рассказал ТАСС.

"Да, я в Казани вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым. Я посещу Игры будущего", - сказал блогер.

Абдурозику 20 лет, он является уроженцем Таджикистана. В детстве он имел проблемы со здоровьем, в частности переболел рахитом. На данный момент рост блогера не превышает 100 см. Абдурозик имеет аудиторию количеством более 10 млн в различных социальных сетях.

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более 100 стран.