Чесноков считает, что теннисист Котов стал уделять больше внимания физической подготовке

По словам Андрея Чеснокова, в 2023 году Павел Котов был полноват для профессионального тенниса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Павел Котов стал уделять больше внимания физической подготовке, справляться с проблемой лишнего веса и выглядеть более спортивно. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Котов обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче первого круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Следующим соперником россиянина станет француз Уго Умбер.

"Если посмотреть на Котова в прошлом году, то он все же был полноват для профессионального тенниса. Сейчас видно, что он стал уделять больше внимания физической подготовке, стал справляться с лишним весом, выглядит более спортивно. Котов - очень хороший теннисист, у него потрясающее чувство мяча, он великолепно его направляет по корту, но он многим уступает по скорости", - сказал Чесноков.

"В этом году он в Австралии впервые прошел первый круг на турнире Большого шлема, мог пройти и второй, он здорово играл, но немного не хватило. Сейчас одержал хорошую победу над Сонего, это все следствие его работы над собой. С Умбером будет очень непросто, потому что тот сейчас реально играет на уровне первой десятки мира, он выиграл турнир в Марселе и находится в хорошей форме", - добавил собеседник агентства.

Котову 25 лет, он занимает 64-е место в рейтинге ATP, на его счету нет титулов под эгидой организации. В прошлом году он дошел до финала турнира категории ATP 250 в Стокгольме.