Участник Игр будущего из Казахстана рассказал о планах развивать навыки в киберспорте

Казахстанской команде по фиджитал-хоккею Barys Cyber Team не хватило времени на подготовку в диджитал-части

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Казахстанская команда по фиджитал-хоккею Barys Cyber Team планирует продолжить тренировки после Игр будущего и сделать упор на развитие навыков в киберспорте. Об этом участник команды Абиль Шынгысхан рассказал журналистам после матча группового этапа на турнире в Казани.

В понедельник в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. В третий день турнира команда Barys Cyber Team из Казахстана проиграла коллективу Вaltic Select, в составе которого выступают спортсмены из Латвии и Эстонии, с общим счетом 6:12.

"Закончили наш путь на Играх будущего - небольшой, но красочный, все классно. В будущем планируем больше тренироваться в диджитал-части, развивать киберспорт, - сказал Шынгысхан. - Там у нас проблемы, да, у нас нет киберспортсменов, будем развиваться в этом направлении. В реальном хоккее за три матча у нас две победы и вот сегодня ничья. Нам просто было нужно больше времени, а у нас было мало подготовки в диджитал-части, поэтому такой результат. Но мы не расстраиваемся, мы приехали сюда устраивать шоу, проводить классные матчи. Где могли, там себя показали - на льду. Будем работать дальше".

Хоккеист отметил, что планирует посетить церемонию открытия Игр будущего, которая состоится 21 февраля в 19:00 в "Казань Экспо", а также побывать на соревнованиях по другим дисциплинам в качестве зрителя. Он добавил, что был бы рад, если бы в будущем подобный турнир прошел и в Казахстане. "Добро пожаловать в Казахстан, мы всегда рады. С радостью бы провели такой турнир у нас", - заключил Шынгысхан.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.