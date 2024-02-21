Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании сезона

Генеральный директор отметил, что в следующим сезоне клуб намерен провести перестройку с новым тренером

ТАСС, 21 февраля. Немец Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенского футбольного клуба "Бавария" по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"После открытого разговора мы пришли к обоюдному решению прекратить наше сотрудничество летом, - сказал генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен. - Наша цель - провести перестройку с новым тренером перед сезоном-2024/25. До этого момента перед каждым сотрудником клуба стоит задача добиться максимального результата в чемпионате Германии и Лиге чемпионов".

"Мы договорились, что прекратим наше сотрудничество после этого сезона. До тех пор я и моя тренерская команда, конечно, будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить максимальный успех", - отметил 50-летний Тухель.

В последних трех матчах в разных турнирах "Бавария" потерпела три поражения. После 22 туров чемпионата Германии команда занимает второе место с 50 очками, мюнхенцы на 8 очков отстают от лидирующего в таблице "Байера". В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" 14 февраля в гостях уступила итальянскому "Лацио" (0:1), ранее во втором раунде Кубка Германии подопечные Тухеля проиграли "Саарбрюккену".

Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, вместе с командой он стал чемпионом Германии в прошлом сезоне. Ранее специалист возглавлял германские "Майнц" и "Боруссию" из Дортмунда, французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси", с которым стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира (все трофеи - в 2021 году). С ПСЖ Тухель дважды выиграл чемпионат Франции (2019, 2020), один раз - Кубок Франции (2020), под его руководством команда впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов в 2020 году, где со счетом 0:1 уступила "Баварии".