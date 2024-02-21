Руководитель Игр будущего рассказал, на какие дисциплины быстро продали билеты

Ранее билеты на финал турнира по Dota 2 раскупили за пять минут

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Большой ажиотаж у болельщиков первого мультиспортивного турнира "Игры будущего" вызвали Dota 2, "Битва роботов" и соревнования по игре "Мир танков". Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

2 февраля стало известно, что билеты на финал турнира по Dota 2 на Играх будущего раскупили за пять минут.

"Билеты действительно разлетаются быстро, - сказал Столяров. - Помимо турнира по Dota 2, ажиотаж вызвала дисциплина "Битва роботов" и турнир по игре "Мир танков". А так на финалы уже почти все раскуплено, на групповые этапы еще можно приобрести билеты. Но купить их можно только на сайте Игр будущего или у официального билетного оператора kassir.ru".

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Предварительные соревнования уже начались. Турнир завершится 3 марта, он будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.