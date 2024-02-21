Киберспортсмены рассказали о многочасовых тренировках при подготовке к Играм будущего

Соревнования в Казани завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Киберспортсмены при подготовке к Играм будущего тренировались по шесть часов ежедневно на протяжении двух месяцев. Об этом ТАСС рассказал Кирилл Мишутин и Роман Клыгин - игроки команды Synergy.0ilGas, которая одержала победу в первом матче на турнире по игре "Мир танков".

Synergy.0ilGas одержала победу над Rise со счетом 5:0.

"Были каждый день тренировки по шесть часов, присутствовал как киберспорт, так и физический спорт - больше половины команды ходила в спортзал после тренировок за компьютером, ребята приводили себя в форму", - сказал Мишутин.

"Тренировались каждый день в течение двух месяцев, поэтому и результат есть, - добавил Клыгин. - Мы работаем больше над стратегией - режим игры "7 на 7" подразумевает тактическую борьбу, нежели индивидуальную. Главное - подобрать такой стратегический ключ, чтобы законтрить вражескую стратегию".

Он отметил, что в команде все более-менее спортивные. "Побегать мы тоже сможем, если не тяжелый вид спорта", - сказал игрок Synergy.0ilGas.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.