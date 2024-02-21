Спортсмен отметил, что единственная проблема в организации гонок - это отсутствие денег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в зачете квадрациклов Сергей Карякин планирует провести собственную гонку на Урале. Об этом он рассказал ТАСС.

"Безусловно, хочу это сделать (организовать гонку - прим. ТАСС), когда ситуация станет попроще, - сказал Карякин. - У меня есть в планах провести уральскую гонку, чтобы люди приезжали к нам сюда".

Единственная проблема в организации, по словам гонщика, - отсутствие денег. Карякин добавил, что пока не думал о составе участников.

"Но у меня много друзей в Испании, в Европе, в Америке, с которыми мы продолжаем общаться. К счастью, они не подвержены влиянию западной пропаганды, которая рассказывает, что мы звери и варвары. Они знают меня лично, что я не плохой человек", - сказал Карякин.