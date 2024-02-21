Участник Игр будущего серб Чакаревич рассказал, что его впечатлил Казанский кремль

Сербский спортсмен отметил, что организация турнира на мировом уровне

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый мультиспортивный турнир "Игры будущего" организован на высшем уровне, от нахождения на соревновании и в Казани игрок сербской команды по фиджитал-баскетболу "Партизан" Марко Чакаревич получает удовольствие. Об этом он рассказал ТАСС.

21 февраля стартовали соревнования по фиджитал-баскетболу, "Партизан" в первом матче обыграл "Феникс" (35:30).

"Потрясающий турнир. Я был здесь на фиджитал-играх в октябре, получил от этого удовольствие, - сказал Чакаревич. - Организация турнира на высшем уровне, как и сами соревнования, это мировой уровень. Я не знаю таких вещей здесь, которые нужно улучшить, потому что это великолепно, и я действительно наслаждаюсь этим. К турниру мы прошли хорошую подготовку, проводили серию матчей, после соревнований в октябре понимали, чего ждать. Я думаю, что мы хорошо подготовились, и надеюсь, что закончим соревнования тоже на хорошем уровне".

"Я во второй раз в Казани. Кремль здесь - очень красивый, как раз прошлой ночью мы ездили, сделали фотографии. Мне действительно он понравился, как и мечеть. Казань в целом прекрасный город, я получаю удовольствие от нахождения здесь. Я бы сказал, что между Сербией и Россией нет особых различий, еда одинаково вкусная, мне она тоже нравится", - добавил Чакаревич.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.