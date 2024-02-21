Хоккеист из США назвал участие в Играх будущего уникальным опытом

Спортсмен отметил, что с радостью бы позвал друзей приехать на такие соревнования в следующий раз

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Участие в Играх будущего, которые объединяют виртуальный и реальный спорт, является уникальным опытом. Об этом американский вратарь команды по фиджитал-хоккею Quetzales Mexico NA Коннор Уилсон рассказал журналистам после матча группового этапа на турнире в Казани.

В понедельник в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. В третий день турнира команда Quetzales Mexico NA, в состав которой входят игроки из Мексики, Канады и США, уступила российскому коллективу Liga Pro Team с общим счетом 7:13. По итогам трех матчей команда Liga Pro Team вышла в полуфинал соревнований, а спортсмены Quetzales Mexico NA завершили выступление на турнире.

"Я очень весело провел здесь время. Это уникальный опыт - физический и виртуальный хоккей, объединенные в одном турнире. Организация соревнований на высшем уровне. Я бы с радостью позвал своих друзей приехать сюда в следующий раз. Я знаю, что моя семья смотрит трансляции матчей, они тоже говорят о том, как круто здесь все сделано. Думаю, я еще долго буду вспоминать этот турнир", - сказал Уилсон.

Хоккеист также отметил, что считает российский коллектив Liga Pro Team фаворитом турнира. "Нам было нужно победить сегодня, мы выложились на максимум, но соперник был силен. В физической части у нас всего 3-4 сильных игрока, у них 6-7. Если бы мне нужно было ставить деньги - я бы сказал, что эта команда победит в турнире", - заключил Уилсон.

Игры будущего завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.