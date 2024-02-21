Артист Иван Дмитриенко рассказал, как создавался гимн Игр будущего

Церемония открытия соревнований состоится 21 февраля

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Музыкант Иван Дмитриенко и диджей Smash несколько раз перезаписывали гимн первого мультиспортивного турнира "Игры будущего", композиция получилась оптимистичной и танцевальной. Об этом Дмитриенко рассказал журналистам.

21 февраля в международном выставочном центре "Казань экспо" пройдет церемония открытия Игр будущего.

"Мне объяснили, что такое фиджитал, это совмещение физики и диджитал, для меня очень волнительно сегодня здесь выступать, потому что все понимают важность этого события, насколько оно уникально, - сказал Дмитриенко. - Само собой испытываю стресс, очень надеюсь, что у нас получится воплотить все то, что мы делали для нашего номера, я же пою гимн, грубо говоря, открываю. Для меня это очень важная и весомая задача. Я думаю, что мы хорошенько откроем, мы делаем это с DJ Smash, думаю, что мы оставим очень хорошее впечатление".

"Жанр гимна смэшевский, если такой существует, очень танцевальный, динамичный, оптимистичный. Мы два раза перезаписывали гимн Игр будущего, потому что сначала я записал сам, это не понравилось Андрею, он сказал попробовать еще раз. Я приехал еще раз, начали записывать, искали разные подачи, потому что гимн нужно спеть так, чтобы он нашел отклик в сердцах людей - я не могу спеть его и забыть, для меня это не такая история. Поэтому искали много подходов, нашли золотую середину, все прям зазвучало, честно", - добавил Дмитриенко.

Игры будущего в Казани завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.