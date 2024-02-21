Итальянский шеф-повар был штурманом гонщика Карякина в ралли "Россия - Северный лес"

Спортсмен рассказал, что у него не было спортивных задач на гонку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Гонщик Сергей Карякин проехал ралли-рейд "Россия - Северный лес", который проходил в Карелии, с шеф-поваром из Италии Витторио Соверина в роли штурмана. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

Итальянский шеф-повар подсказывал Карякину, где и какой поворот предстоит пройти автомобилю.

"У меня не было каких-то спортивных задач. Было просто желание прокатиться с моим другом Витторио", - сказал Карякин.

"Когда с ним разговариваешь, то акцента не слышно. Но когда происходит стрессовая ситуация, Витторио путает род, например, говорит "две тысячи метр". И во время гонки это немного пугало, было трудно", - отметил гонщик.

Карякину 33 года, в 2020 году он стал вторым на "Дакаре" в зачете на багги. Шеф-повар Витторио Соверина c 2001 года живет в Екатеринбурге.

Ралли-рейд "Россия - Северный лес" проводился с 8 по 11 февраля.