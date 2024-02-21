В РФС рассказали о возможности введения налога на легионеров в чемпионате России

Российский футбольный союз рассмотрит этот вопрос в течение полугода

ТАСС, 21 февраля. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в чемпионате России в течение полугода. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Эта история находится в состоянии заморозки, - сказал Митрофанов. - Сначала мы ее заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от участия в еврокубках. Тем не менее решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/25. Либо продлить заморозку еще на один сезон".

В 2015 году исполком РФС утвердил налог на легионеров в Российской премьер-лиге и Футбольной национальной лиге, по которому клубы премьер-лиги должны перечислять союзу по 300 тыс. рублей за каждого зарубежного игрока, а клубы ФНЛ - по 150 тыс. Позднее было решено уравнять сумму налога и оставить в размере 150 тыс. рублей за легионера. В 2016 году исполком РФС отменил выплаты за футболистов-легионеров в РПЛ и ФНЛ.