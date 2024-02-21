Глава КХЛ Морозов сравнил атмосферу на Играх будущего с олимпийской

Церемония открытия прошла в среду в Казани

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Атмосфера Игр будущего в Казани сравнима с той, что бывает на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Церемония открытия Игр будущего прошла в среду.

"Игры будущего - это уникальное событие для всего мира, новый виток в развитии спорта - как традиционного, так и кибердисциплин. Уверен, что такой формат соревнований будет развиваться и завоевывать новую аудиторию. В Казань приехали представители более чем 100 стран, атмосфера в столице Татарстана сегодня напоминает Олимпийские игры", - сказал Морозов.

"Приятно присутствовать на церемонии открытия этого масштабного события, нет сомнений, что фиджитал-спорт в России - это история не только про будущее, но и про настоящее. Желаю удачи всем участникам соревнований, это будет здорово", - добавил глава КХЛ.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.