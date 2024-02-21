Метшин: Казань открыла цифровую страницу мирового спорта

В Казани 21 февраля прошла церемония открытия Игр Будущего

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Казань открыла цифровую страницу мирового спорта, осознание этого придет чуть позже. Такое мнение ТАСС высказал мэр Казани Ильсур Метшин после церемонии открытия Игр будущего, которая состоялась в среду.

"Значимое событие не только для Казани, но и для страны, и для мира. Мы открыли новую цифровую страницу мирового спорта. Осознание придет чуть попозже, но то, что мы видим, тот драйв среди молодежи всего мира вне зависимости от наций, национальностей, стран - это как раз картинка будущего мира", - сказал Метшин.

По словам мэра Казани, оценивать зрелищность мероприятия должны гости, участники и зрители. "Мы же организаторы. Самое главное, чтобы понравилось гостям и участникам. Оценку не мы должны давать", - отметил Метшин.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.