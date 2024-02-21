"Спартак" сыграет с "Северсталью" в первом раунде плей-офф КХЛ

Это стало известно после победы ярославского "Локомотива" над казанским "Ак Барсом"

ТАСС, 21 февраля. Ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 2 437 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Егор Аверин (1-я минута), Сергей Андронов (4), Максим Березкин (20) и Павел Красковский (46). У проигравших отличились Семен Кошелев (16) и Кирилл Семенов (33).

"Локомотив" занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 91 очко в 66 матчах. "Ак Барс" идет четвертым на Востоке с 80 очками в 66 играх. В следующем матче "Локомотив" 23 февраля сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком", "Ак Барс" днем позднее примет хабаровский "Амур".

После победы "Локомотива" стала известна первая пара предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина. Московский "Спартак" и череповецкая "Северсталь" завершат регулярный чемпионат на четвертой и пятой позициях Западной конференции соответственно и сыграют друг с другом в первом раунде плей-офф. Первый матч пройдет в Москве 29 февраля.

В другом матче дня уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл "Адмирал" из Владивостока (3:0) и гарантировал себе место в топ-3 Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.