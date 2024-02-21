Метшин заявил, что Казань готова делиться опытом в проведении Игр будущего

Ранее в среду президенты Казахстана и Узбекистана заявили о готовности своих стран принять Игры будущего

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Казань готова поделиться опытом в подготовке и проведении Игр будущего, в том числе с Казахстаном и Узбекистаном, которые изъявили желание принять соревнования в будущем. Об этом ТАСС заявил мэр Казани Ильсур Метшин после церемонии открытия Игр будущего, которая состоялась в среду.

Ранее в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести следующие Игры будущего в Казахстане. Владимир Путин поддержал эту идею. В ходе церемонии открытия президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности своей страны принять турнир "Игры будущего" в 2026 году вслед за Россией и Казахстаном.

"Это здорово. Мы у кого-то учились организовывать Универсиаду, организовывать чемпионат мира по водным видам спорта, все было впервые. Поэтому мы с удовольствием поделимся [опытом] с теми, кто наш флаг поднимет. Самое главное, что мы в начале большого, красивого, долгого пути", - сказал Метшин.

Игры будущего в Казани завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.