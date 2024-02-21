Мирзиёев: Россия первой в мире проводит соревнования по новым перспективным видам спорта

Президент Узбекистана пожелал развития и успехов

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Россия по инициативе ее президента Владимира Путина первой в мире проводит международные соревнования по новым перспективным видам спорта.

"Еще раз поздравляю уважаемого Владимира Владимировича, по чьей инициативе впервые в мировом сообществе спорта проводятся соревнования в новых направления <...>, желаю им развития и успехов", - сказал Мирзиёев на церемонии открытия в Казани международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

"Уважаемые друзья, сейчас мы присутствуем на открытии первого в мире международного соревнования по новым видам спорта "Игры будущего", которые проводятся по инициативе уважаемого президента РФ, поздравляю вас и российский народ с этим большим праздником. Отдельно хочу поздравить жителей и молодежь прекрасного исторического города Казань, где проходит это событие. В открывающихся сегодня соревнованиях принимают участие и представители Узбекистана, желаю им успешных выступлений", - добавил Мирзиёев.