Лидер оппозиции Канады высказался против появления трансгендеров в женском спорте

Слова Пьера Пуальевра осудил премьер-министр этой страны Джастин Трюдо

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр высказался против появления женщин-трансгендеров в женском спорте, а также в местах, предназначенных исключительно для биологических женщин, таки как, например, раздевалки. Об этом политик заявил в ходе беседы с журналистами.

"Места для женщин должны быть предназначены исключительно для женщин, а не для биологических мужчин", - цитирует телеканал CTV ответ оппозиционера на вопрос о том, могут ли женщины-трансгендеры принимать участие в женских спортивных соревнованиях или же находиться в женских раздевалках.

Это высказывание уже осудил либеральный премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который считает, что Пуальевр такими высказываниями ущемляет права трансгендеров.