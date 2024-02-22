Суд в США приговорил обвиненного по "акту Родченкова" врача Лиру к трем месяцам тюрьмы

Врач был арестован в январе 2022 года за распространение запрещенных веществ среди спортсменов на Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 22 февраля. Американский врач Эрик Лира - первый человек, обвиненный в соответствии с "актом Родченкова", позволяющим на уголовном уровне пресекать допинг на международных спортивных соревнованиях, - приговорен к трем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

"Сегодняшний приговор ясно дает понять: нарушение "акта Родченкова" влечет за собой серьезные последствия вплоть до тюремного заключения. Послание особенно важно в этом году в преддверии летних Олимпийских игр в Париже. Крайне важно, чтобы те, кто испытывает искушение снабжать олимпийцев препаратами, улучшающими спортивные результаты, осознавали серьезность своих действий. Допинг не только искажает честную игру, но и подрывает саму суть спортивного мастерства, запятнав святость международных спортивных мероприятий и предав доверие как спортсменов, так и зрителей", - заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Лира был арестован в январе 2022 года за распространение запрещенных веществ, улучшающих спортивные результаты, включая гормон роста человека, среди спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

"Акт Родченкова", подписанный бывшим президентом США Дональдом Трампом и названный именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не касается североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Максимальное наказание за нарушение закона составляет 10 лет тюремного заключения.