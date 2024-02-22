Чернышенко убежден, что Китай станет активным сторонником фиджитал-движения

Вице-премьер РФ провел рабочую встречу с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнем У

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил уверенность в том, что Китай станет активным сторонником фиджитал-движения, чему может поспособствовать участие большой делегации китайских спортсменов в Играх будущего в Казани. Комментарий Чернышенко предоставлен ТАСС пресс-службой вице-премьера.

Чернышенко провел рабочую встречу с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнем У. На ней стороны обсудили развитие двусторонних российско-китайских отношений, а также совместные инициативы в области спорта. Во встрече также приняли участие посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Чжан Цзяшэн.

"В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают поступательно развиваться, будем широко праздновать юбилейную и важную для наших стран дату. Убеждены, что такая мощная спортивная и технологическая держава, как Китай станет активным сторонником фиджитал-движения, искренне рады тому, что в первых Играх будущего в Казани принимает участие достаточно большая делегация китайских спортсменов. Надеюсь, что они смогут не только добиться хороших результатов и побед, но и по достоинству оценить организацию такого турнира", - заявил Чернышенко.

На встрече присутствовал министр спорта РФ Олег Матыцин, который заявил, что Россия заинтересована в наращивании спортивного сотрудничества с Китаем.

"Несмотря на то что перекрестные годы спорта между Россией и Китаем официально завершены, мы заинтересованы в наращивании спортивного сотрудничества, продолжаем реализацию меморандума, подписанного в рамках российско-китайских переговоров в Пекине в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета Китая Ли Цяна. В России запланированы крупные международные спортивные мероприятия в открытом формате: сейчас во Владивостоке проходят первые зимние Международные спортивные игры "Дети Приморья", в которых принимают участие более 100 китайских спортсменов. Мы приглашаем китайских спортсменов к участию в Играх стран БРИКС, Всемирных играх дружбы, VIII летних Международных спортивных играх "Дети Азии", а также в четвертых Российско-китайских зимних молодежных играх, которые состоятся в январе 2025 года в Южно-Сахалинске, и десятых летних играх в 2025 или 2026 году в России", - отметил Матыцин.