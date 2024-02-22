Чернышенко сравнил Игры будущего с возрождением Олимпиады

Значение Игр будущего сложно переоценить, считает вице-премьер РФ

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Игры будущего являются проектом, который можно сравнить с возрождением Олимпийских игр, а его значение сложно переоценить. Такое мнение на церемонии гашения почтовой марки, посвященной Играм будущего, высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это уникальная акция гашения марки первых в истории человечества Игр будущего, - сказал Чернышенко. - Значение Игр будущего сложно переоценить, об этом событии будут вспоминать еще многие десятилетия. Как в конце XIX века барон Пьер де Кубертен создал из существующих античных видов спорта новый продукт, вдохнул в олимпийское движение ценности, и оно уже не одну сотню движется по планете, так и мы сейчас с вами являемся свидетелями нового формата".

Игры будущего официально открылись в Казани 21 февраля и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.