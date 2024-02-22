Мирошников: Олимпиада 2014 года изменила менталитет жителей Сочи

Сочинцы понимают, что живут в олимпийской столице России, отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации города

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Менталитет сочинцев очень сильно изменился за прошедшие после окончания Олимпийских игр десять лет, многие из них сейчас не представляют себя без занятий спортом. Такое мнение высказал ТАСС директор Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Анатолий Мирошников.

С 7 по 23 февраля 2014 года Сочи принимал зимние Олимпийские игры. К началу соревнований были построены несколько десятков спортивных, транспортных, гостиничных и других объектов.

"Менталитет сочинцев изменился очень здорово, сейчас они четко понимают, что живут в олимпийской столице России и стараются соответствовать этому, - считает Мирошников. - Люди, которые переезжают к нам, хорошо понимают, что выбрали себе местом жительства олимпийскую столицу России. И старые, и новые сочинцы прекрасно знают, что шансы их детей стать олимпийскими чемпионами значительно выше, чем в других городах. Да и сами папы и мамы, бабушки и дедушки стараются не отставать от детей с внуками и также идут заниматься спортом".

"За это десятилетие в Сочи значительно увеличилось количество квалифицированных тренеров, которые переехали к нам, чтобы иметь возможность работать на самых современных спортивных объектах. А наши юные спортсмены стараются максимально выкладываться на тренировках, чтобы потом получить право выступать на лучших аренах страны", - добавил глава городского департамента спорта.

По словам Мирошникова, в 2023 году Сочи стал лучшим городом Краснодарского края по развитию физической культуры и спорта. "Мы выиграли региональную Спартакиаду трудящихся, обойдя Краснодар, который является столицей края. Очень редко бывает, когда главный город региона оставляют позади. Причем опережает город, расположенный на море и в котором живут не сказать что ленивые люди, но люди, преисполненные счастья в силу отличных климатических условий проживания. Последний раз Сочи поднимался на высшую ступень пьедестала в этих соревнованиях в 2017 году", - отметил глава спортивного департамента, добавив, что юные сочинцы также были первыми на турнире "Кожаный мяч" и на Всероссийских соревнованиях школьной Лиги самбо "Время первых".

На Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая проходила с 9 по 18 февраля, сочинские спортсмены выиграли 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград.