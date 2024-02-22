Умер бывший тренер футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже

Ему было 78 лет

ТАСС, 22 февраля. Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского "Порту" Артур Жорже скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Порту".

Причины смерти не уточняются.

Жорже возглавлял ЦСКА с 2003 по 2004 год, под руководством португальца армейцы в 2004 году стали обладателями Суперкубка России. Также Жорже возглавлял португальские "Белененсеш", "Портимоненсе", "Порту", "Бенфику", французские "Расинг" и "Пари Сен-Жермен", был главным тренером сборных Португалии, Швейцарии, Камеруна. Жорже привел "Порту" к первой в истории клуба победе в Кубке европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в 1987 году, тогда португальская команда в финале обыграла мюнхенскую "Баварию" (2:1), в полуфинале подопечные Жорже дважды со счетом 2:1 обыграли киевское "Динамо".

Вместе с "Порту" Жорже также становился трехкратным чемпионом Португалии (1985, 1986, 1990). ПСЖ под руководством специалиста стал обладателем Кубка Франции (1993) и чемпионом страны (1994). В период игровой карьеры Жорже выступал за "Порту", "Белененсеш" и "Бенфику", с которой четырежды стал чемпионом Португалии. В составе национальной сборной португалец провел 16 матчей и забил 1 гол.